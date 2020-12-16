В РПЦ рассказали о снабжении священников средствами защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/417f1a88-3fc5-11eb-980a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Священники, помогающие больным COVID-19, за полгода получили более трёх тысяч наборов средств индивидуальной защиты (СИЗ). Имеющихся запасов хватит до середины января.

3250 полных комплектов СИЗ отправлено с июня по декабрь в 97 епархий РПЦ на территории России, Белоруссии и Киргизии. Дополнительно мы направили 10 тысяч масок и перчаток с одноразовыми требными наборами (наборы для совершения таинства. — NEWS.ru), — сообщили РИА Новости в синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

Себестоимость одного набора СИЗ в оптовой закупке составляет 800 рублей, отметили в РПЦ. Епархии получают необходимое количество по запросу.

Сейчас уходит около 200 штук в неделю. При текущих запросах из регионов остатков хватит до середины января, не больше, — подчеркнул собеседник агентства.

В комплект СИЗ входят защитный комбинезон, очки, респиратор, две пары перчаток и бахил, шапочка и мешок для утилизации отходов.

РПЦ во время пандемии создала специальные группы из священников, прошедших инструктаж для работы с коронавирусными больными. По данным синодального отдела, только в Москве за последние восемь месяцев эти группы совершили 900 выездов по просьбам заболевших.

Ранее митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий выступил в поддержку вакцинации от коронавируса, передавал NEWS.ru. Священнослужитель отметил, что причин относиться к вакцинации негативно нет, так как эта практика давно и прочно вошла в жизнь людей. Митрополит указал, что сам он ежегодно делает прививку от гриппа.