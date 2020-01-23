https://static.news.ru/photo/fb0ecf00-3dde-11ea-928c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство проблемных ситуаций, которые связаны с оскорблением чувств верующих, можно решить с помощью диалога и извинений, считают в РПЦ. Своими мыслями на этот счёт поделился зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, закон должен способствовать созданию в обществе такой атмосферы, при которой мировоззренческие убеждения человека не будут подвергаться никакого рода оскорблениям.

Мы убеждены, если один человек воздержится от оскорблений другого, то это очень хорошо. И такая ситуация достижима не только с помощью существования соответствующей уголовно-правовой нормы, но и с помощью понимания такой необходимости на уровне человеческого общения, — заявил Кипшидзе.

За комментарием об оскорблении чувств верующих к представителям РПЦ обратились из-за ситуации со стендап-комиком Александром Долгополовым. Ему пришлось покинуть территорию России из-за проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов. Она началась после заявления одного из жителей Подмосковья, который написал заявление в полицию о том, что выступление комика было оскорбительным для чувств верующих.

Ранее NEWS.ru писал, что Долгополов опубликовал в Instagram копию документа, который получила администрация клуба. В письме требуется уточнить, действительно ли юморист снял свой монолог «Новый час шуток» в его стенах.



