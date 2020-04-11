В РПЦ рассказали, как освятить вербы в домашних условиях

https://static.news.ru/photo/e63c2f98-7be9-11ea-9f8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса призвала верующих освящать вербы дома.

Для этого необходимо пропеть (прочитать) тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим, после чего окропить вербы святой водой со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Ранее NEWS.ru писал, что Русская православная церковь рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.