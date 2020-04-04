В РПЦ рассказали, как будут проходить при карантине пасхальные службы

https://static.news.ru/photo/9f78711c-765c-11ea-9aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году Пасха приходится на 19 апреля, когда ещё будут действовать меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что пасхальные богослужения в храмах в любом случае совершаться будут. Количество же присутствующих на них верующих будет определяться в каждом регионе в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Богослужения будут проводиться священнослужителями в полном соответствии церковным уставам и традициям. Вопрос заключается в присутствии на них прихожан, что будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, — сообщил «Вести.ru» Легойда.

Он подчеркнул, что в храмах сейчас должны соблюдаться требования инструкции о профилактике в связи с угрозой коронавируса. Эти требования, утверждённые Священным синодом, призваны минимизировать угрозу заражения всех участвующих в богослужении.

Как писал NEWS.ru, ранее и председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион заявил, что службы в храмах и монастырях Русской церкви не останавливаются ни на день, так же будет и на Пасху. Однако вопрос о допуске верующих в каждой епархии будет решаться по-разному, в зависимости от ситуации с коронавирусом. Иларион добавил, что патриарх Кирилл призвал всех верующих сидеть дома, но церковь не может прогонять верующих из храмов и не будет этого делать, разве что власти не закроют их своим решением.