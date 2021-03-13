В РПЦ раскритиковали выставку «Мир тела» за шок-контент

https://static.news.ru/photo/7d7f8ce2-83fa-11eb-ae2d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе усомнился в просветительских целях выставки «Мир тела» и напомнил об уважении к умершим.

Считаю, что не всякая демонстрация человеческого тела, тем более в таком виде, как это представлено на этой выставке, нацелена на образование. Мне кажется, эта выставка — эпатажное шоу с шок-контентом, — цитирует представителя РПЦ РИА Новости.

Кипшидзе отметил, что студентов медицинских вузов выставка вряд ли шокирует, однако большинство её посетителей к ним не относятся. Он также предложил задуматься о том, что экспозиция может унижать человеческое достоинство, «которым обладают не только живые, но и мёртвые».

Анатомическая выставка «Мир тела» (Body Worlds) открылась в Москве 12 марта в павильоне № 21 на ВДНХ. На ней представлены реальные человеческие тела и органы, которые сохраняются благодаря полимерной пластинации — замене всех жидкостей организма на твердеющий пластик. Для экспозиции используются тела доноров.

Ранее NEWS.ru писал, что в РПЦ раскритиковали бои без правил. Глава патриаршей комиссии по физкультуре митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин) назвал их антихристианским спортом. Он отметил, что в жизни применение насилия всегда крайняя мера, которая должна использоваться для защиты себя и близких. В спорте же подобное неприемлемо.