В РПЦ раскритиковали увольнение генетика, связавшего болезни с грехом Иерей Лукьянов: увольнение ученого за мнение о болезнях и грехе неэтично

Фото: Джапаридзе Михаил/ТАСС

Александр Кудрявцев

Увольнение директора Института общей генетики РАН Александра Кудрявцева, утверждавшего, что генетические болезни связаны с «родовым и личным грехом», неэтично, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его словам, ученый пострадал за религиозные убеждения.

В марте 2023 года на одной из международных научно-богословских конференций он заявил, что продолжительность жизни людей снижается, поскольку «до потопа» она составляла 900 с лишним лет. Он также назвал причиной генетических болезней «первородный и личный» грехи.

Считаю, что увольнение <...> Александра Кудрявцева за религиозные убеждения и высказывания в соответствии с данными убеждениями нарушают этику научного сообщества и не делают чести чиновникам, которые это сделали, — подчеркнул священнослужитель.

Он напомнил, что в советские времена генетика долго считалась лженаукой, так как противоречила «недоказанной гипотезе Дарвина», а добросовестных деятелей науки подвергали остракизму за приверженность «истинной картине мироустройства». Лукьянов также добавил, что библейская картина мира признается и признавалась многими великими учеными, а увольнение Кудрявцева является дискриминацией по религиозному признаку.

Иного мнения придерживается глава Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Евгений Александров. Он счел возмутительным то, что «такой человек занимает должность директора ведущего института Академии». Александров заявил, что наука сильно шагнула вперед и «абсолютно несовместима с мифологическими россказнями Библии».

После того как Министерство образования и науки расторгло трудовой договор с Александром Кудрявцевым, исполняющим обязанности руководителя института назначили Андрея Мисюрина. Кандидатура нового руководителя была согласована с Российской академией наук.