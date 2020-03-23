https://static.news.ru/photo/e817b3d0-6cff-11ea-9675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Священнослужители, пренебрегающие усиленными санитарными мерами в храмах в связи с распространением коронавируса, ведут себя безответственно и преступно. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Он пояснил, что речь идёт о настоятелях храмов и монахах, которые не соблюдают инструкцию патриарха Кирилла об усилении санитарных норм. По его словам, они демонстрируют пренебрежение как к священноначалию, так и к прихожанам.

Митрополит отметил, что РПЦ не сомневается в присутствии бога в таинстве причастия, но используемые в обряде предметы могут способствовать распространению заражения. Именно с этим связано введение особых мер предосторожности при причащении, сообщает «Интерфакс».

В мире на сегодняшний день число случаев заражения коронавирусом достигло 343,7 тысячи. Число жертв заболевания составляет 14,7 тысячи человек. Выздоровели более 97 тысяч заболевших. В России зафиксировано 438 случаев заражения. Выздоровели 18 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл назвал зловредными призывы верующих отказаться от профилактики. По его словам, вера должна давать православным силы преодолевать болезни и поддерживать родных, а не подвергать их опасности из ложных соображений.