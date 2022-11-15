В РПЦ раскритиковали симулятор Иисуса Христа В РПЦ назвали видеоигру I Am Jesus Christ попыткой разработчиков заработать деньги на религии

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Готовящаяся к релизу видеоигра I Am Jesus Christ — симулятор жизни Иисуса Христа — является попыткой разработчиков эксплуатировать религию в коммерческих целях, заявил замглавы cинодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью Daily Storm. По его словам, ничего, кроме смущения верующих, эта игра не вызовет.

Считаем, что, скорее всего, речь идет о попытке малоизвестного производителя игр эксплуатировать религию в коммерческих целях. Думаю, что ничего, кроме смущения верующих, как минимум эта игра не вызовет. Даже если предположить, что игры могут познакомить детей с верой, — думаю, это не тот случай, — сказал Кипшидзе

Польский разработчик SimulaM планирует показать демоверсию игры в начале декабря. Сама видеоигра будет доступна в Steam во втором квартале 2023 года.

Согласно анонсу, потенциальному игроку обещают, что он получит возможность побывать в роли Иисуса и пройти по его стопам от «рождения до воскрешения». Игроки смогут сразиться с Сатаной в пустыне, изгонять демонов, исцелять, ходить по воде, успокаивать морские штормы и так далее. В конце концов геймеры окажутся на кресте и переживут воскрешение.

Ранее Кипшидзе поддержал введение административной ответственности за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. По его словам, такая мера оправданна, так как игры могут нести в себе набор определенных ценностей и потому они не могут быть исключены из сферы действия закона о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в России. Он убежден, что индустрия игр ничего не потеряет, если не будет «продвигать извращения».