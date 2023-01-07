В РПЦ раскритиковали «политическое шоу» уезжающих из России Представитель РПЦ Легойда: попытки превратить отъезд из России в политическое шоу удручают

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки покидающих Россию граждан сделать из своего отъезда «политическое шоу» удручают, заявил в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. По его словам, ненависть к Родине нельзя принять в качестве причины для него. При этом представитель РПЦ подчеркнул, что не считает, что вправе судить тех, кто решил релоцироваться.

Для отъезда могут быть разные причины, но одну из них точно никак не могу принять. Это — ненависть к своему Отечеству, соотечественникам. Тем более удручают попытки сделать из своего отъезда политическое шоу, выслужиться перед новым «сувереном» или тем политическим мейнстримом, которые в сознании таких людей это место занимает, — заметил Легойда.

Он также напомнил, что церковь всегда благословляла жертвенное служение воина. А пацифизм представитель РПЦ назвал политической идеологией, которая, несмотря на декларативную миролюбивую составляющую, нередко способствовала разделению людей. Легойда подчеркнул, что священник должен объединять граждан, какой бы точки зрения они ни придерживались.

Ранее Легойда сказал, что в зону проведения специальной военной операции на Украине отправляют фронтовых священников, однако их там пока недостаточно. По его словам, речь идет о десятках капелланов.