В РПЦ прокомментировали увольнение священника за высказывания о Навальном

Отстранение от должности пресс-секретаря Мелекесской епархии иерея Георгия Сухобокого было обоснованным. Его политические заявления были сделаны с целью провокации, кроме того, священник нарушил этику. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, передаёт РИА Новости.

Сухобокий был отстранён от должности пресс-секретаря и главы епархиального информационного отдела за публикацию в Fecebook о присуждении Алексею Навальному премии имени Андрея Сахарова. Он написал, что ранее критиковал политика, но сейчас «готов пожать ему руку». Священник также выложил запись телефонных разговоров с епископом Мелекесским Диодором (Исаевым), на которой Диодор раскритиковал высказывания Сухобокого.

Считаю, что решение об его отстранении обоснованно. Записывать разговоры с любым человеком без его согласия совершенно неэтично. Полагаю, что данный священник сделал это исключительно в провокационных целях, — сказал Кипшидзе.

Он также выразил мнение, что священник, который служит в епархии, не имеет права публично высказывать политическую позицию.

Ранее в РПЦ прокомментировали призыв митрополита Илариона ввести обязательную вакцинацию священников от коронавируса. По мнению члена Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви Владимира Легойды, необходимости прививать всех поголовно нет. Он отметил, что у кого-то может быть медотвод.