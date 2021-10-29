В РПЦ прокомментировали уголовное дело из-за фото в трусах на фоне собора

Девушка, опубликовавшая своё фото в трусах на фоне Исаакивеского собора, должна извиниться перед верующими. При этом доводить дело до суда не стоит. Такое мнение высказал в беседе с RTVi председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации РПЦ Московского патриархата Владимир Легойда.

По мнению Легойды, главное, что хотелось бы получить РПЦ в таких ситуациях — это не уголовное дело или какие-либо юридические последствия для нарушителей, а «некое деятельное раскаяние» с их стороны, осознание совершённой ошибки и снисхождение со стороны суда.

Когда об этой статье [об оскорблении чувств верующих] дискутировали, я говорил, что нам бы очень хотелось, чтобы по этой статье не было приговоров. Потому что приговоры означают: люди не понимают, как они могут ранить других. Они просто не понимают, что делают. Это такой подростковый эпатаж, попытка поймать хайп, «а вот вам всем». Надеюсь, что ребята смогут это осознать, понять, что они задели то, что очень многим людям дорого, что этим людям больно. Что смогут извиниться, и в таком случае можно надеяться на снисхождение со стороны государства, — сказал Легойда.

Солидарен с ним и зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он также предложил девушке раскаяться и принять участие в какой-либо добровольческой деятельности. Например, помочь больным или пожилым людям.

Это будет жест не только в сторону церкви, но и в сторону общества, — отметил он.

Кипшидзе напомнил, что минувшим летом нескольким молодым людям удалось избежать уголовного наказания после публикации видеоролика с использованием православной иконы в социальной сети TikTok.

Молодые люди были освобождены от уголовной ответственности, когда они принесли деятельное раскаяние, — отметил представитель РПЦ.

Ранее стало известно, что жительница Санкт-Петербурга стала подозреваемой по уголовному делу об оскорблении чувств верующих после фотосессии в полуобнажённом виде на фоне Исаакиевского собора. Поводом для разбирательства послужила фотография в соцсетях, на которой гражданка позирует в футболке и трусах на фоне православного храма. По данным следственных органов, подозреваемой является 30-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.