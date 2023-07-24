В РПЦ призвали восстановить разрушенный после удара ПВО собор в Одессе Представитель РПЦ Кипшидзе: Спасо-Преображенский собор Одессы нужно восстанавливать

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спасо-Преображенский собор

Спасо-Преображенский собор нужно восстанавливать, как и любой другой храм, который пострадал от военных действий, заявил NEWS.ru зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он подчеркнул, что собор получил серьезные повреждения.

Насколько я знаю, Спасо-Преображенский собор получил большие повреждения. Также там хранится икона Божией Матери, которая считается покровительницей города, — рассказал Кипшидзе.

Он отметил, что сейчас на Украине самая большая проблема заключается не в том, что храмы могут быть повреждены, а в том, что сама Украинская православная церковь может быть уничтожена как институт и заменена на раскольничью общину. По его словам, именно на это стоит обратить внимание в первую очередь.

Что касается обвинений в разрушении собора, рекомендуем обращаться к официальной позиции Министерства обороны РФ, — добавил Кипшидзе.

Ранее Кремль опроверг обвинения в причастности Вооруженных сил России к разрушению собора в Одессе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал соответствующие утверждения киевских властей «абсолютной неправдой» и подчеркнул, что здание было разрушено ракетой украинских систем ПВО.