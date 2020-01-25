https://static.news.ru/photo/dbb253b0-3f83-11ea-9219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русская православная церковь считает, что количество сюжетов о многодетных семьях в кино должно расти. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион полагает, что это положительно скажется на демографии в России.

Вот я думаю, что если мы хотим очень существенно повысить наши демографические показатели, то никаких материальных пособий будет недостаточно — нужно работать над тем, чтобы менять сознание людей, — заявил митрополит в эфире канала «Россия-24».

По его словам, сейчас в кино преобладают сюжеты о мужчинах, которые мечутся между женой и любовницей. Он убеждён, что отсутствие сюжетов о «здоровой семье» — одна из основных причин демографических проблем в стране.

Как ранее писал NEWS.ru, ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам семьи священник Фёдор Лукьянов надеется, что новое правительство России уделит внимание инициативам по ограничению государственного финансирования абортов. Он также считает необходимым защищать неприкосновенность жизни человека с момента зачатия.