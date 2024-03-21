В РПЦ призвали россиян брать отгулы ради молитв В РПЦ посоветовали россиянам посещать храмы в будни ради великопостных служб

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В РПЦ призвали россиян брать отгулы на работе для посещения храмов в будни, чтобы почувствовать отличие служб Великого поста от других богослужений. Как рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш), россияне намного чаще ходят в церковь в субботу и воскресенье, однако в эти дни богослужебный строй не отличается от иных периодов.

Кто придет в церковь с понедельника по пятницу, тому не надо рассказывать, в чем отличие Великого поста, это совершенно иной богослужебный строй. <...> Вы не можете во время рабочего дня с утра или вечером пойти на богослужение, поэтому возьмите отгул или что-то в этом роде, идите в храм, — заявил священник.

Ранее врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов призвал не воспринимать Великий пост как диету, так как это неверно с религиозной точки зрения. Специалист подчеркнул, что при диете человек должен учитывать свои индивидуальные потребности и консультироваться с врачами, в то время как пост имеет четко прописанные ограничения.