В РПЦ призвали к общественной дискуссии на тему смены пола

https://static.news.ru/photo/0cda0b50-28e4-11eb-b9ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениями Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что России необходим перезапуск общественной дискуссии на тему смены пола.

Представитель РПЦ отметил, что вопрос смены пола нужно обсуждать в контексте поправки в Конституцию, определяющей брак как союз мужчины и женщины. Кипшидзе выразил надежду, что в дискуссии примут участие медики, а также представители гражданского общества и религиозных конфессий.

Ранее Кипшидзе в своём Telegram-канале предложил проверить действующие нормативные акты, касающиеся темы смена пола. Священнослужитель посетовал, что принятые в 1997 году законы не стали предметом публичного обсуждения «из-за незрелости гражданского общества», передаёт РИА Новости.

Странно, что некто может получить медицинскую справку (кстати, хирургических операций по закону не требуется, только решение врачебной комиссии), сменив таким образом биологический пол на противоположный «по паспорту», и смело вступать в брак по существу с лицом того же биологического пола. Ведь в ЗАГСе, как всем известно, проверяют паспорт, а не что-то ещё, — написал Кипшидзе.

Как передавал NEWS.ru, в Московском патриархате РПЦ призвали кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, который называет себя католиком, не отходить от позиции католической церкви в вопросах абортов и операций по смене пола.