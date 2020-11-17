В РПЦ призвали к общественной дискуссии на тему смены пола

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениями Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что России необходим перезапуск общественной дискуссии на тему смены пола.
Представитель РПЦ отметил, что вопрос смены пола нужно обсуждать в контексте поправки в Конституцию, определяющей брак как союз мужчины и женщины. Кипшидзе выразил надежду, что в дискуссии примут участие медики, а также представители гражданского общества и религиозных конфессий.
Ранее Кипшидзе в своём Telegram-канале предложил проверить действующие нормативные акты, касающиеся темы смена пола. Священнослужитель посетовал, что принятые в 1997 году законы не стали предметом публичного обсуждения «из-за незрелости гражданского общества»,
Странно, что некто может получить медицинскую справку (кстати, хирургических операций по закону не требуется, только решение врачебной комиссии), сменив таким образом биологический пол на противоположный «по паспорту», и смело вступать в брак по существу с лицом того же биологического пола. Ведь в ЗАГСе, как всем известно, проверяют паспорт, а не что-то ещё, — написал Кипшидзе.
Как передавал NEWS.ru, в Московском патриархате РПЦ призвали кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, который называет себя католиком, не отходить от позиции католической церкви в вопросах абортов и операций по смене пола.