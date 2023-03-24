В РПЦ призвали к десатанизации соцсетей В РПЦ предложили запретить сатанинские паблики в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов призвал к законодательному запрету сатанинских сообществ в соцсетях, передает «Газета.Ru». Представитель РПЦ убежден, что необходимо запретить «идеологические конструкты», оправдывающие ненависть к детям, суицид и «человеческие жертвоприношения».

[Сатанизм — это] не столько поклонение сатане, сколько поклонение самому себе, — заявил Лукьянов.

Ранее Лукьянов предложил отправлять женщин в декретный отпуск в первом триместре беременности. Иерей подчеркнул, что именно в этот период будущие мамы нуждаются в особой защите.

Также священник предлагал ввести уголовное наказание за склонение к абортам в клиниках. По его словам, из-за отсутствия в российском законодательстве понятия «нелегальный аборт» представители правоохранительных органов не интересуются подобным «криминальным бизнесом». Лукьянов уточнил, что речь идет о людях без соответствующего медицинского образования, которые проводят операции по искусственному прерыванию беременности вне лечебных учреждений.