В РПЦ призвали извлечь урок из намаза в Айя-Софии и поджоге собора в Нанте

https://static.news.ru/photo/8112792a-d01b-11ea-b8d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Can Ozer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия должна извлечь урок из превращения Софийского собора в Стамбуле в мечеть и пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте. Об этом заявил замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Намаз в храме святой Софии... Поджог храма в Нанте (далеко не первый поджог храма во Франции за год, не говоря даже об иных антихристианских действиях)... Кто-то скажет, быть может даже с некоторой усмешкой: это ответка за отказ Европы от христианства. Чему смеётесь? Над нашей общей трагедией смеётесь! — написал священнослужитель в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Россия является одним из главных столпов Европы, а её культура — одной из жемчужин европейской культуры. И упомянутые события — удар не только по «заплутавшим европейским соседям», но и по России.

По мнению священника, русские как «государствообразующий народ», должны извлечь из этого урок — «хранить нашу цивилизацию и нашу культуру».

В начале июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года, согласно которому христианский храм был превращён в музей. После решения Госсовета президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитвы в Айя-Софии. Первый пятничный намаз состоялся 24 июля.

Храм в Нанте загорелся 18 июля. В результате пожара был полностью разрушен большой орган собора. По подозрению в поджоге был задержан выходец из Руанды, который был добровольцем в храме. Он дал признательные показания, но не рассказал о мотивах своего поступка.

Ранее NEWs.ru писал, что в РПЦ увидели связь между сменой статуса Софийского собора и легализацией церковного раскола на Украине. Об этом было сказано в ходе заседания Священного синода, проходившего 16–17 июля под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.