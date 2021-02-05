В РПЦ призвали блокировать соцсети за мат

https://static.news.ru/photo/0d0b6fd4-6880-11eb-9b9b-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

В Русской православной церкви поддерживают инициативы по очистке российского сегмента Интернета от нецензурной лексики, заявил председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он предложил создать автоматизированный механизм блокировки социальных сетей, где встречается ненормативная лексика.

Я думаю, что те интернет-сайты, те социальные сети, которые используют матерную лексику, они в конечном итоге должны блокироваться, и я даже думаю, что они должны блокироваться автоматически. Я думаю, что вполне можно ввести такую систему в русскоязычном Интернете, которая не позволяла бы матерным словам ни звучать, ни появляться в печатном виде, — цитирует митрополита «Интерфакс».

Он подчеркнул, что повседневное использование матерных ругательств является очень серьёзной болезнью, а ненормативную речь в последнее время можно услышать из уст политиков, представителей силовых структур и даже сотрудников органов правопорядка.

Ранее NEWS.ru писал, что в РПЦ назвали целесообразными брачные контракты, которые рассчитаны на защиту детей и супругов.