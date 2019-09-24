https://static.news.ru/photo/da2196ee-debe-11e9-ba6c-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/News.ru

Управделами Московской патриархии сообщило о появлении неизвестных мошенников, которые действуют от имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Они рассылают письма в епархии с просьбой перечислить деньги на лечение архиереев и реставрацию храмов.

Как сообщает « Интерфакс », такие послания уже получили некоторые монастыри. Священнослужителям рекомендовали немедленно информировать о преступниках все подведомственные монастыри и церкви.

Ранее News.ru писал, что пользователи торговых онлайн-площадок всё чаще становятся жертвами мошенников, которые похищают их деньги с банковских карт. Количество мошеннических транзакций достигает трёх тысяч в месяц. Чаще всего злоумышленники просят граждан назвать CVC- или CVV-код карты, пароль от мобильного банка или коды подтверждения.