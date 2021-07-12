В РПЦ предположили, почему патриарх разрешил отпеть Марину Цветаеву

31 августа исполняется 80 лет со дня трагической смерти поэтессы Марины Цветаевой. В 1990 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II разрешил отпеть женщину, наложившую на себя руки, вопреки всем канонам РПЦ. По мнению директора Института христианской психологии (ИХП) протоиерея Андрея Логуса, таким образом патриарх проявил человеческое и христианское сострадание к человеку, доведённому до отчаяния. Мнение протоиерея приводит РИА Новости.

Понятно, что мы имеем дело с отчаянием, но не с психическим расстройством, она понимала, что делает. У Цветаевой не было острого психоза, были отчаяние, депрессия. Канонических причин для такого решения у патриарха не было, — отметил Логус.

По мнению священника, Алексий II проявил сострадание, поскольку самоубийц разрешается отпевать лишь в том случае, если суицид произошёл в результате тяжёлого психического заболевания, при нарушении сознания.

Бедная женщина была доведена до отчаяния, все люди, которые могли помочь, от нее отвернулись. Я думаю, что человеческое и христианское сострадание укрепило патриарха в решении разрешить её отпевание, — сказал Логус.

Поэтесса Марина Цветаева покончила с собой 31 августа 1941 года в Елабуге, где её и похоронили. Точное расположение могилы неизвестно. В 1990 году, в 50-ю годовщину смерти Цветаевой, состоялось отпевание.

Ранее стало известно, что советская и российская актриса Екатерина Васильева приняла постриг и ушла в монастырь.