В РПЦ предложили вариант ответа на снос памятника маршалу Коневу в Праге

https://static.news.ru/photo/de8ccb60-8182-11ea-802d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что снос памятника маршалу Коневу в Праге нельзя оставлять безнаказанным, особенно в год 75-летия Победы.

Позволять подобные вещи, закрывать на них глаза, оставлять их без ответа не следует, — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Митрополит выразил надежду, что Россия уже пообещала Чехии симметричный ответ, и предположил, что им может стать снос памятника «какому-то чешскому деятелю, который стоит на территории РФ».

Как писал NEWS.ru, российское посольство направило ноту протеста в МИД Чехии, где подчёркивается, что Москва не оставит без ответа демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге. МИД РФ расценивает этот поступок как недружественный шаг, противоречащий договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между двумя странами. В комментарии посла уточняется, что Чехия нарушила обязательства, в соответствии с которыми должна охранять памятники истории и культуры, сохранять российские воинские памятники и ухаживать за ними.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу был открыт в Праге в 1980 году на площади Интербригады в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трёх советских фронтов, участвовавших в операции.