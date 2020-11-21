В РПЦ предложили полностью перевести армию на контрактную основу

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Российская армия должна полностью перейти на контрактную основу. Такое мнение высказал глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

По его мнению, современные войска должны состоять из людей, которые пришли в армию осознанно, по призванию и которые за военную службу получают зарплату.

Я хотел бы выразить надежду на то, что обязательная воинская повинность рано или поздно уйдёт в прошлое, и чем скорее это произойдёт, тем, на мой взгляд, это будет лучше для боеспособности армии, — заявил Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

При таком подходе, на его взгляд, уйдут в прошлое инциденты, подобные трагедии в Воронежской области, где солдат-срочник расстрелял нескольких сослуживцев.

ЧП произошло утром 9 ноября. Рядовой Антон Макаров, проходящий службу в авиаполку, дислоцированном на аэродроме Балтимор, напал с топором на майора, который приехал с проверкой суточного наряда. Молодой человек отобрал у него табельный пистолет и убил военного. После этого расстрелял ещё двоих человек и скрылся на угнанном автомобиле.

Воронежский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого в убийстве на два месяца, до 8 января 2021 года, писал NEWS.ru.