В РПЦ предложили отправлять женщин в декрет в первом триместре беременности

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Следует дать женщинам право уходить в декретный отпуск в первом триместре беременности, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Он уточнил, что именно в этот момент будущие матери нуждаются в особой защите, передает ТАСС.

Не секрет, что в первом триместре беременности женщина чувствует физическое недомогание. По данным Минздрава РФ, 37% беременностей заканчиваются выкидышем или являются замершими на ранних сроках. В этой связи необходимо в целях охраны здоровья и прав беременных женщин на труд предусмотреть право на декретный отпуск беременных женщин в первом триместре беременности, — сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что речь именно об отпуске, а не о больничном.

Ранее Лукьянов предложил ввести уголовное наказание за склонение или принуждение женщины к аборту в клиниках. По его мнению, необходимо в том числе ужесточить ответственность за проведение нелегальных абортов — поднять штраф до 150 тысяч рублей, а срок исправительных работ — до пяти лет.

Лукьянов также предлагал повышать рождаемость в России, требуя согласия супруга на аборт замужней женщины.