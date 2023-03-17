Следует дать женщинам право уходить в декретный отпуск в первом триместре беременности, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Он уточнил, что именно в этот момент будущие матери нуждаются в особой защите, передает ТАСС.
Не секрет, что в первом триместре беременности женщина чувствует физическое недомогание. По данным Минздрава РФ, 37% беременностей заканчиваются выкидышем или являются замершими на ранних сроках. В этой связи необходимо в целях охраны здоровья и прав беременных женщин на труд предусмотреть право на декретный отпуск беременных женщин в первом триместре беременности, — сказал Лукьянов.
Он подчеркнул, что речь именно об отпуске, а не о больничном.
Ранее Лукьянов предложил ввести уголовное наказание за склонение или принуждение женщины к аборту в клиниках. По его мнению, необходимо в том числе ужесточить ответственность за проведение нелегальных абортов — поднять штраф до 150 тысяч рублей, а срок исправительных работ — до пяти лет.
Лукьянов также предлагал повышать рождаемость в России, требуя согласия супруга на аборт замужней женщины.