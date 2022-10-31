В РПЦ предложили Минпросвещения запретить Хеллоуин в школах

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Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) выступил с предложением запретить в российских школах всего, что связано с празднованием Хеллоуина. Он обратился к Минпросвещения для принятия соответствующего циркуляра. Он добавил, что каждый для себя сам выбирает, что праздновать, но в «общественной сфере ничего подобного происходить не должно».

Можно сказать: так: Россия — свободная страна, живи в лесу, молись колесу, празднуй все что ты хочешь, но в общественной сфере ничего подобного происходить не должно, — сказал иеромонах Макарий.

Священник добавил, что школы — это «направление главного удара».

Ранее стало известно, что два человека погибли, ещё пятеро получили ранения в результате стрельбы, открытой на эротическом балу в американском Сакраменто. Инцидент произошёл на мероприятии, которое организаторы назвали «экзотическим эротическим хеллоуин-балом». Он проводился накануне популярного в США праздника, связанного с культом смерти. На балу присутствовало несколько сотен человек.

Прибывшая по звонку о стрельбе полиция обнаружила на месте происшествия трёх мужчин с огнестрельными ранениями. Двое скончались на месте, один был госпитализирован. Позже стало известно, что ещё четверых раненых развезли по больницам на частном автотранспорте до приезда полиции.