В РПЦ предлагают ввести мораторий на аборты на время пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/70f94f6c-8c8e-11ea-88ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

На время, пока коронавирус не отступил и пандемия продолжается, в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на прерывание беременности в России. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии священник Фёдор Лукьянов.

Он пояснил, что «аборт относится к плановым операциям, не является лечебной процедурой и несёт серьёзную угрозу здоровью матери и последующих детей».

Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала, — цитирует Лукьянова РИА Новости.

Священник призвал не только государственные, но и частные клиники отказаться от абортов «на добровольных началах на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей».

Поддерживаю также рекомендации министра здравоохранения Михаила Мурашко по приостановке российскими клиниками репродуктивной медицины протоколов ЭКО в связи с общей эпидемиологической обстановкой, — сказал представитель патриаршей комиссии.

Позиция Русской православной церкви относительно абортов заключается в том, что их необходимо вывести из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). К этому неоднократно призывали патриарх Кирилл и другие представители РПЦ.

Сейчас по всему миру коронавирусом заболели уже более 3,3 млн человек, умерли более 238 тыс., более 1 млн выздоровели. В России к этому дню выявлено 124 054 случая COVID-19 в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1222 человека умерли. В Москве — 62 658 заболевших, 6374 выздоровели, 695 пациентов не смогли справиться с опасным заболеванием.

Как писал NEWS.ru, ранее департамент здравоохранения Москвы отреагировал на сообщения от жителей города об отказах делать аборты в медицинских учреждениях.