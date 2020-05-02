В РПЦ предлагают ввести мораторий на аборты на время пандемии COVID-19

На время, пока коронавирус не отступил и пандемия продолжается, в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на прерывание беременности в России. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии священник Фёдор Лукьянов.
Он пояснил, что «аборт относится к плановым операциям, не является лечебной процедурой и несёт серьёзную угрозу здоровью матери и последующих детей».
Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала, — цитирует Лукьянова РИА Новости.
Священник призвал не только государственные, но и частные клиники отказаться от абортов «на добровольных началах на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей».
Поддерживаю также рекомендации министра здравоохранения Михаила Мурашко по приостановке российскими клиниками репродуктивной медицины протоколов ЭКО в связи с общей эпидемиологической обстановкой, — сказал представитель патриаршей комиссии.
Позиция Русской православной церкви относительно абортов заключается в том, что их необходимо вывести из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). К этому неоднократно призывали патриарх Кирилл и другие представители РПЦ.
Сейчас по всему миру коронавирусом заболели уже более 3,3 млн человек, умерли более 238 тыс., более 1 млн выздоровели. В России к этому дню выявлено 124 054 случая COVID-19 в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1222 человека умерли. В Москве — 62 658 заболевших, 6374 выздоровели, 695 пациентов не смогли справиться с опасным заболеванием.
Как писал NEWS.ru, ранее департамент здравоохранения Москвы отреагировал на сообщения от жителей города об отказах делать аборты в медицинских учреждениях.