В РПЦ пожелали Депардье остановить духовный поиск на православии

https://static.news.ru/photo/440281c0-fbe9-11ea-ab17-fa163e074e61_660.jpg Жерар Депардье Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Русской православной церкви рассчитывают, что православие станет окончательным выбором на пути духовных исканий именитого французского актёра Жерара Депардье. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион.

Он выразил надежду, что к православной вере артист подойдёт с такой же глубиной и вдумчивостью, с какой играет свои роли в самых разных амплуа. Одной из таковых священнослужитель назвал образ полковника Шабера в фильме 1994 года по одноимённому роману Бальзака.

Православная христианская традиция позволяет всякому человеку реализовать свой духовный и нравственный потенциал. Православие — это сокровищница, из которой можно черпать в течение всей жизни, — заявил Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Митрополит высказал мнение, что при искреннем и глубоком отношении к духовному выбору православная вера откроется перед Депардье «всеми гранями, которыми она открывается перед искренне верующим человеком».

Как писал NEWS.ru, 4 сентября Депардье принял православие, он крестился в Александро-Невском соборе в Париже. Известно, что в 1960-х годах актёр принял ислам, позже интересовался индуизмом и буддизмом.