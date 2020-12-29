В РПЦ появится структура по расследованию правонарушений священников

https://static.news.ru/photo/97879212-49f1-11eb-991f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-службы Басманного суда

Расследованием правонарушений, совершённых священнослужителями Русской православной церкви (РПЦ), займётся специальная комиссия. Решение о её учреждении принято Синодом на заседании 29 декабря.

Синод постановил для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей учредить в помощь Святейшему Патриарху, Священному Синоду и Высшему общецерковному суду Общецерковную дисциплинарную комиссию при Патриархе Московском и всея Руси, — говорится в сообщении на официальном сайте РПЦ.

Её состав будет утверждаться патриархом по представлению председателя комиссии. В своей деятельности она будет руководствоваться письменными указаниями и устными распоряжениями главы РПЦ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Среднеуральском монастыре был задержан бывший схиигумен Сергий. Поводом для этого послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию».

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве. Виновным он себя не признаёт.

Некоторое время назад отец Сергий был лишён сана за призывы игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви. За проповеди опального священника дважды штрафовали по статьям о возбуждении ненависти и вражды и распространении недостоверной информации. В своих речах схимонах неоднократно критиковал патриарха Кирилла и российские власти.