В РПЦ посоветовали женщинам искать будущих мужей в православных храмах

В Русской православной церкви дали советы женщинам о том, где лучше всего искать себе мужа. Видеоролик опубликовало на своём Telegram-канале издание URA.RU.

Почаще ходите в храм, присматривайтесь к прихожанам мужского пола, которые участвуют в богослужении, ходите на занятия по катехизации в воскресную школу, и я надеюсь, что вы обретёте там свою вторую половину, — порекомендовал митрополит Иларион (Алфеев).

Он также добавил, что знает множество случаев, когда люди женились после того, как познакомились в храме во время богослужения. При этом он подчеркнул, что браки между прихожанами очень часто бывают прочными и долговечными.

Ранее стало известно, что 32-летний прихожанин церкви в Лос-Анджелесе установил в церковном женском туалете скрытые камеры, чтобы подглядывать за верующими женщинами. Сотрудницы церкви сами вызвали полицию после того, как нашли записывающие устройства. Выяснилось, что камеры установил некий Стивен Рамирес. Он сам пришёл и сдался полицейским. Он часто сам посещал эту церковь.