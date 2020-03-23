https://static.news.ru/photo/846fa4be-6cff-11ea-b373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал пожилых прихожан отказаться от посещения храма во время пандемии коронавируса.

По его словам, в церковь следует приходить только тогда, когда необходимо причаститься.

А если вы просто хотите помолиться вместе с церковной общиной, то воспользуйтесь электронными средствами связи и смотрите трансляцию богослужения, — посоветовал он.

Митрополит Иларион также порекомендовал в период Великого поста ограничить круг общения, перенести празднование памятных дат, меньше пользоваться метро, не здороваться за руку, не целоваться при встрече и соблюдать дистанцию во время бесед. Он подчеркнул, что не стоит бояться обидеть кого-либо соблюдением этих правил, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что верующими, которые из-за религиозных соображений не хотят соблюдать меры профилактики коронавируса, рекомендуемые врачами, «движут зловредные мотивы» и они не должны им поддаваться.