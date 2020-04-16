В РПЦ посоветовали подождать с венчанием из-за коронавируса

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Власти Владимирской области ввели особый режим, запрещающий въезд в Петушинский район из-за вспышки коронавируса. Исключения составят бригады скорой помощи, пожарные, полицейские и те, кто работает на объектах жизнеобеспечения. Жителям Москвы, у которых в этом районе имеются дачи, въезд запрещён.

Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. С сегодняшнего дня на всех постах у въезжающих будут измерять температуру. Водители фур должны будут предъявить полицейским документы на груз и транспортные накладные. Местные...