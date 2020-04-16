Общество

В РПЦ посоветовали подождать с венчанием из-за коронавируса

18:56, 16 апреля 2020
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

Председатель Синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда выступил с заявлением. Он порекомендовал всем желающим повенчаться подождать, когда храмы Русской православной церкви снова будут открыты.

Если кому-то сильно хочется повенчаться и он никак не может перетерпеть это всё, то я бы всё-таки дождался времени, когда можно будет свободно прийти в храм и всю красоту этого торжественного венчания пережить в храме, — отметил Легойда во время эфира в Instagram-аккаунте Росмолодёжи.

NEWS.ru ранее писал, что в РПЦ посоветовали не использовать свечи в пасхальную ночь. Вместо этого Владимир Легойда призвал использовать фонари или лампадки.

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