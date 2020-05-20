В РПЦ посоветовали использовать пандемию для исправления недостатков

https://static.news.ru/photo/6279b026-9ab7-11ea-985e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Священнослужитель РПЦ иеромонах Григорий (Матрусов) предложил рассматривать пандемию коронавируса как повод для исправления недостатков на личном и государственном уровнях.

Пандемия может помочь отдельному человеку, семье, организации и даже на государственном уровне увидеть свои слабости, исправить эти недостатки, — цитирует священника РИА Новости.

По его словам, с помощью Всевышнего люди могут преодолеть это испытание и стать сильнее, мудрее, чище и дружнее.

Ранее NEWS.ru писал, что РПЦ запустила акцию #молимсязаврачей для поддержки медработников, работающих с заражёнными коронавирусом пациентами. На странице акции размещены две особые молитвы и список с именами людей, который может дополнить любой пользователь.