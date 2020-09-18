В РПЦ посоветовали Ефремову в заключении читать Евангелие

https://static.news.ru/photo/7244797a-fa73-11ea-81f1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для приговорённого к восьми годам заключения за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова не наступил ни конец света, ни конец жизни. Ему нужно просто научиться жить в новых условиях, а самое главное — взять с собой Евангелие и читать его каждый день. Такое заявление сделал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Представитель РПЦ привёл в пример русского классика Фёдора Достоевского. Автор «Преступления и наказания» тоже был осуждён на восемь лет. Четыре из которых — на каторге. Евангелие было единственной книгой, которая там разрешена. Когда Достоевский прибыли в тобольский острог, одна из жён ссыльных декабристов подарила ему Новый Завет издания 1823 года.

И он с этой книгой не расставался: он её прочитал вдоль и поперёк, он сделал на ней множество помет, и, по сути дела, эта книга перевернула всю его жизнь, и когда он вернулся из заключения, он был совсем другим человеком, — заявил Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Актёру митрополит пожелал того же.

Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, артист сожалеет о случившемся, но уже ничего не может изменить, так как у всех своя судьба.