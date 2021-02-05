В РПЦ поддержали заключение брачных договоров для защиты детей

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Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что считает обоснованным заключение брачных контрактов между супругами, если такой договор позволяет защитить супругов или их детей при разводе.

Далеко не все браки, к сожалению, сохраняются. <...> Очень много рисков сопряжено в наше время с брачным союзом. И если, например, у супругов чувство ответственности в том числе за своё будущее и за будущее своих детей заставляет их сформулировать и подписать брачный договор, то, наверно, в этом нет ничего плохого, — приводит ТАСС слова представителя РПЦ.

При этом он подчеркнул, что брачный договор не сможет скрепить семью, но позволит облегчить малоприятные последствия при расторжении брака и разделе имущества.

Для того чтобы впоследствии не платить алименты, или для того чтобы всегда держать жену на коротком поводке, такой муж не заключает ни брачного договора, ни вообще брачного союза. <...> Мне кажется, эта проблема может быть хотя бы отчасти решена, если между супругами будет заключён брачный договор. И если каждый заранее будет знать, чего он лишится, а что с ним останется в случае развода, — сказал митрополит.

В то же время он напомнил, что единственным легитимным договором между супругами РПЦ признаёт таинство венчания.

Ранее NEWS.ru писал, что в РПЦ не планируют отказываться от соблюдения противоэпидемиологических мер, утверждённых ранее патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом.