В РПЦ поддержали идею сократить финансирование проводящих аборты клиник

В Русской православной церкви поддержали инициативу детского омбудсмена России Анны Кузнецовой сократить финансирование медицинских учреждений, проводящих аборты, а также продажу абортивных препаратов.
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Я поддерживаю эти инициативы, — сказал он.
Митрополит также выразил несогласие с мнением, что сокращение финансирования таких клиник увеличит число случаев нелегальных абортов.
Это примерно то же самое, что сказать: давайте узаконим убийства для того, чтобы у нас не было криминальных убийств, — заявил он.
Служитель церкви напомнил, что РПЦ считает аборт убийством, и поэтому приветствует любые меры, которые могут привести к сокращению числа случаев прерывания беременности.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Василий Рулинский поддержал предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой провести масштабную реформу системы опеки и попечительства в России.
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