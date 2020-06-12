В РПЦ поддержали идею сократить финансирование проводящих аборты клиник

Естественная убыль населения России в январе-апреле 2020 года составила 160,3 тысячи человек. В 2019 году этот показатель был на уровне 148,2 тысяч. Такие данные приводит Росстат.

За январь-апрель 2020 года в России было зарегистрировано 449,2 тысячи новорождённых (на 6,1% меньше, чем в 2019 году), число умерших граждан за этот период составило 609,5 тысячи (на 3,1% ниже,...