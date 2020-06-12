Общество

В РПЦ поддержали идею сократить финансирование проводящих аборты клиник

15:45, 13 июня 2020

В Русской православной церкви поддержали инициативу детского омбудсмена России Анны Кузнецовой сократить финансирование медицинских учреждений, проводящих аборты, а также продажу абортивных препаратов.

Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Я поддерживаю эти инициативы, — сказал он.

Митрополит также выразил несогласие с мнением, что сокращение финансирования таких клиник увеличит число случаев нелегальных абортов.

Это примерно то же самое, что сказать: давайте узаконим убийства для того, чтобы у нас не было криминальных убийств, — заявил он.

Служитель церкви напомнил, что РПЦ считает аборт убийством, и поэтому приветствует любые меры, которые могут привести к сокращению числа случаев прерывания беременности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Василий Рулинский поддержал предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой провести масштабную реформу системы опеки и попечительства в России.

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