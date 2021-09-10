В РПЦ ответили Зюганову на «уважительное отношение» коммунистов к Церкви

Деятельность коммунистов в истории российского государства связана с периодом богоборчества, его нельзя забывать или вычёркивать из нашей памяти, заявил NEWS.ru зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Таким образом он ответил на заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, отметившего уважительное отношение соратников к православной вере и Церкви в СССР.

С деятельностью коммунистов в истории нашего государства связан период богоборчества, который мы не должны забывать и вычёркивать. Однако уровень антирелигиозных гонений отличался в СССР в зависимости от эпохи. Гонения в 20–30-е годы XX века были несопоставимо жёстче ограничений прав верующих 70–80-х годов, — подчеркнул Кипшидзе.

Он выразил надежду, что в современной КПРФ нет людей, разделяющих богоборческие идеи и ассоциирующих себя с «безбожными гонениями».

Соответствующее заявление Зюганов сделал в эфире радио «Комсомольская правда». Политик добавил, что антицерковная кампания советского лидера Никиты Хрущёва была ошибочной. Партийный лидер напомнил, что Иосиф Сталин накануне Великой Отечественной войны «примирился со всеми» — казаками, собственниками и священниками, а Хрущёв «с дуру наплевал на могилы предков».

Ранее стало известно, что Русская православная церковь считает неуместным сравнение учения Иисуса Христа с коммунизмом, которое допустил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.