https://static.news.ru/photo/280fe604-6dd4-11ea-90d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обряд причастия не может быть проведён дистанционно даже в ситуации с распространением коронавируса. Тем не менее пожилые верующие могут принимать его на дому от священника, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он указал на особый порядок, установленный для подобных случаев в Русской православной церкви. Среди прочего, по словам священнослужителя, это право верующих из группы эпидемиологического риска смотреть трансляцию богослужений онлайн.

Митрополит подчеркнул, что само причастие безвредно, так как «никакая зараза не может передаться через Святые Дары».

Тело и Кровь Христовы принимаются верующими во исцеление души и тела, то есть они сами являются источником исцеления, — заверил Иларион в интервью РИА Новости.

Вместе с тем он отметил, что чаша и ложка для причащения — «это те предметы, которые не защищены от попадания на них бактерий и вирусов». Потому должны применяться специальные меры для их санитарной обработки, и к этому следует «относиться смиренно и спокойно».

Представитель церкви не исключил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации может быть введено ограничение числа верующих в храмах.

Ранее, как писал NEWS.ru, митрополит Иларион призвал пожилых прихожан отказаться от посещения служб на время пандемии коронавируса. По его словам, следует приходить только тогда, когда необходимо причаститься.