В РПЦ отказались комментировать анализ на COVID-19 главы службы протокола

https://static.news.ru/photo/f113d1f2-7ffc-11ea-9036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

По данным некоторых СМИ, тест руководителя службы протокола РПЦ Андрея Бондаренко на короновирус показал положительный результат. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе комментировать эту информацию отказался, сославшись на врачебную тайну.

Это врачебная тайна, — заявил радиостанции «Говорит Москва» Кипшидзе.

Известно, что Бондаренко организовывал поездку патриарха Кирилла вокруг Москвы с иконой Божией Матери «Умиление». Кроме того, он является настоятелем храма Спаса Нерукотворного Образа.

Как писал NEWS.ru, верующие во время пандемии коронавирусной инфекции не должны пренебрегать рекомендациями санитарных властей. Также все священнослужители и миряне должны попытаться услышать, что именно хочет сказать им Господь через посланные испытания. С таким заявлением выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По его словам, в это тяжёлое время россияне «питаются» мыслями и информацией о вирусе, а людей религиозных пусть питают мысли о Боге и чувство причастности к Христу.