В РПЦ осудили войну, но не запретили участие в боевых действиях

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости заявил что Русская православная церковь считает войну злом, однако церковники не запрещают участие в боевых действиях, если возникает ситуация, в которой необходимо защищать ближних и справедливость.

Церковь, признавая войну злом, не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении справедливости. Тогда война является меньшим злом, чем, скажем трусливый отказ исполнить свой долг перед Отечеством, — сказал он.

Также Легойда прокомментировал публикации в социальных сетях обнажённых людей на фоне церквей и храмов. По мнению представителя РПЦ, люди делают такие снимки, для того, чтобы быстро прославиться.

В современном информационном обществе существует странное убеждение, что если человек прославится любой ценой, то он сможет заработать много денег и больше уже ничего не делать <...> Думаю, что все эти фотографии на фоне храмов являются примитивным выражением этого желания — получить все и сразу, — добавил Легойда.

Ранее в РПЦ также прокомментировали введение высшей меры наказания в отношении педофилов. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что смертная казнь в отношении педофилов не станет решением проблемы. Пожизненное заключение таких лиц является самым правильным шагом, позволяющим пресечь их безнравственную и преступную деятельность. Эти люди должны пребывать в тяжёлых условиях и сами зарабатывать себе на хлеб.