В РПЦ осудили действия Болгарской православной церкви РПЦ может прекратить сослужение с иерархами Болгарской православной церкви

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Священный Синод Московского патриархата считает невозможным совместное богослужение с епископами Болгарской православной церкви (БПЦ), сказано в журнале московского Синода. Причиной стало их недавнее церковное общение с представителями неканонической религиозной организации Украины.

Речь идет о литургии, состоявшейся 19 мая в монастыре Валукли в Стамбуле. В ней приняли участие патриарх Варфоломей и представители Православной церкви Украины (ПЦУ). В Синоде заявили, что сослужением с раскольниками иерархи БПЦ «нанесло серьезный ущерб отношениям между Русской и Болгарской Православными Церквами».

Участники заседания констатировали невозможность сослужения с упомянутыми иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками, — говорится в опубликованном заявлении московского Синода.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал снос православной часовни на Украине грубым беззаконием и произволом. По его словам, это напоминает о временах богоборчества, когда храмы взрывали и сносили. Кипшидзе посетовал, что верующие Украинской православной церкви подверглись унижению, а их права нарушили.