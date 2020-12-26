В РПЦ одобрили принятие закона о возрождении вытрезвителей

https://static.news.ru/photo/2158e796-48f0-11eb-aa0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

25 декабря Совет Федерации одобрил закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. С 1 января 2021 года регионы смогут создавать такие учреждения в партнёрстве с частными организациями. Руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности РПЦ Алексей Лазарев заявил, что это решение давно назрело.

Представитель РПЦ подчеркнул, что вытрезвители должны исполнять роль центров помощи, а не превращаться в карательные инстанции. По словам Лазарева, возрождённая система должна находиться в ведении Министерства здравоохранения. При этом частный сектор к работе вытрезвителей следует допускать с осторожностью, добавил представитель РПЦ.

Если вытрезвители станут платными, помощи лишатся многие люди, у которых мало или совсем нет денег. Каждому человеку в вытрезвителе нужно дать возможность прийти в себя, пообщаться с психологом, социальным работником, предложить ему пройти комплексную социальную реабилитацию, — цитирует своего представителя Синодальный отдел по благотворительности.

Лазарев отметил, что в РПЦ готовы распространять в вытрезвителях информацию о церковных центрах помощи зависимым людям.

Как передавал NEWS.ru, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал вернуть лечебно-трудовые профилактории для граждан, страдающих алкогольной зависимостью. По его словам, это необходимо, поскольку хронические алкоголики дебоширят и не дают жить своим жёнам и детям. Онищенко напомнил, что каждую зиму в России около 10 тысяч человек замерзают в состоянии алкогольного опьянения.