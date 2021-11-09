В РПЦ оценили запрет пускать священников в «красную COVID-зону»

Русская православная церковь (РПЦ) выступает за безусловное право людей, находящихся в больнице, в том числе с COVID-19, видеться со священником, рассказал NEWS.ru зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что в «красную зону» одной из рязанских больниц перестали пускать священников — волонтёров, окончивших курсы по работе с больными коронавирусом.

Нет никаких сомнений в том, что человек, пребывающий в больнице, в том числе в тяжёлом состоянии, обладает базовым правом посещения его священнослужителем и совершения необходимых таинств. Мы все знаем, что абсолютное большинство российских больниц, при условии соблюдения необходимых мер безопасности, являются открытыми для священнослужителей. Речь идёт, в том числе, и о ковидных больницах. Поэтому данная ситуация является печальным исключением из общей практики. Надеюсь, она в обозримом будущем разрешена, — подчеркнул Кипшидзе.

По словам преподавателя кафедры теологии РГУ Дмитрия Фетисова, такое решение принял главный врач медучреждения. За три месяца более 20 больных коронавирусом не смогли исповедоваться и причаститься из-за данного запрета. Фетисов подчеркнул, что в других больницах Рязани подобного сопротивления со стороны руководства священники не встречали.

Ранее в Рязани начал работу Единый центр вакцинации от коронавируса. Его открыли по поручению губернатора области Николая Любимова.