В РПЦ оценили решение доработать дизайн купюры в 1000 рублей Представитель РПЦ Легойда призвал не игнорировать крест в символике государства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РПЦ выступали именно за то, чтобы доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, и рады, что к этому предложению прислушались, заявил NEWS.ru председатель синодального информационного отдела Владимир Легойда. Он добавил, что церковь призывает не игнорировать православной крест в символике государства.

Это показывает, что руководство структуры реагирует на запросы и предложения граждан. Как я и говорил ранее, мы выступаем за то, чтобы православный крест, который олицетворяет религиозную и культурную идентичность многих наших граждан, был частью государственной символики России, соответственно, он должен присутствовать на изображениях, относящихся к религиозному наследию, — заявил Легойда.

Обновленные купюры были представлены в минувший понедельник, 16 октября. Дизайн банкноты номиналом в 1000 рублей посвящен Приволжскому федеральному округу и Нижнем Новгороду. На лицевой стороне купюры изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной — музей истории Татарстана в Казани, башня Сююмбике. В соцсетях остались недовольны дизайном, так как на здании церкви в Казанском Кремле, изображенном на банкноте, отсутствовал крест.

Ранее сообщалось, что Банк России намерен доработать дизайн обновленной банкноты номиналом в 1000 рублей после критики со стороны граждан. Свое недовольство выразили священнослужители РПЦ, отметившие, что на купюре изображена церковь без православного креста.