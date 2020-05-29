В РПЦ объявили сбор средств для нуждающихся

https://static.news.ru/photo/38b27e3c-a1a4-11ea-afb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Православная служба помощи «Милосердие» объявила о сборе средств на продуктовые наборы и предметы первой необходимости для нуждающихся. С начала пандемии коронавируса количество обращений в РПЦ за помощью увеличилось в разы. В основном о ней просят многодетные семьи, в которых родители потеряли работу, одинокие матери с детьми, пожилые люди и инвалиды.

На сайте Милосердие.ру открыт сбор средств на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые оказались в состоянии крайней нужды, — говорится в сообщении на сайте Московской патриархии.

Уточняется, что собранные средства распределяют по епархиям, где сложилась наиболее тяжёлая ситуация. В срочной помощи в настоящее время нуждаются более 100 тыс. прихожан РПЦ. В стандартный набор для них входит: 4 кг картошки, 1 кг сахара, две пачки макарон, по пачке гречки, риса, муки и пшеничной крупы, растительное масло, банка тушёнки и стиральный порошок.

Как писал NEWS.ru, Русская православная церковь оказалась в тяжёлой финансовой ситуации, в которую попала в результате ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Несмотря на это, религиозные организации стали центрами по оказанию благотворительной помощи, подчеркнул он. Даже в этих сложных условиях приходы организовали помощь волонтёров и оказывали помощь людям. Представитель РПЦ поблагодарил депутатов Госдумы за принятие законопроекта о помощи НКО и за то, что религиозные организации были включены в их число.