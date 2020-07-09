В РПЦ объяснили, почему в России Иисуса никогда не изобразят темнокожим

https://static.news.ru/photo/55cc4576-c1e2-11ea-b325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем, считают в РПЦ.

Как сообщает РИА Новости, таким образом глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин прокомментировал появление в знак солидарности с движением Black Lives Matter картины с чернокожим Христом на алтаре Сент-Олбанского собора в Англии.

Христос же не был по факту афроамериканцем, правда же? Так что это изображение какого-то другого лица... В России такого не будет. Потому что мы придерживаемся всё-таки строго канонов Церкви, — заявил он.

Калинин добавил, что на Западе пытаются показать таким образом свою какую-то гипертрофированную по отношению к афроамериканцам позицию. По его мнению, «они могут в любом виде кого угодно пытаться изобразить» в угоду политической конъюнктуре.

Как писал NEWS.ru, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в разгар протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, отметил, что цвет кожи Христа тоже не был белым. Архиепископ сопроводил пост своими любимыми изображениями Христа, на большинстве которых у Спасителя явно тёмный цвет кожи.