В РПЦ объяснили отсутствие попыток к пасхальному перемирию на Украине Кипшидзе: РПЦ не предпринимает попыток к перемирию из-за их бессмысленности

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Русская православная церковь не предпринимает попыток к установлению перемирия в украинском конфликте из-за их бессмысленности, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, которые приводит ТАСС, подобные инициативы имеют смысл, если встречаются с пониманием с противоположной стороны.

Русская церковь уже выступала с призывом рождественского перемирия в начале 2023 года, когда Святейший Патриарх [Московский и всея Руси Кирилл] призвал прекратить огонь на время совершения рождественских богослужений, однако эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей. И с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности, — передает агентство его слова.

Ранее объявить перемирие на Украине на время Олимпийских игр предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что никаких конкретных шагов от Парижа по данной инициативе не поступало. Также он выразил уверенность, что киевские власти используют попытки перемирий для перегруппировки своих войск в зоне СВО. Это, отметил он, осложняют реализацию инициативы французского президента.