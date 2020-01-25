Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что дорогое убранство храмов, золотые купола и богатое облачение архиереев составляют культурную ценность народа России.
Об этом он сказал в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». По его словам, храмы представляют собой культурное наследие россиян, людей восхищают архитектура и убранство этих зданий.
Церковь на протяжении веков трудилась и трудится над созданием того, что является культурной ценностью народа, — сказал митрополит, отвечая на вопрос о том, не лучше ли сэкономить на церковном убранстве, а деньги отдать бедным.
Представитель РПЦ отметил, что «никому же не приходит в голову» распродать другие культурные ценности России, например, Эрмитаж или Третьяковскую галерею.
Это все культурное наследие, — подчеркнул он.
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