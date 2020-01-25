https://static.news.ru/photo/75d9c9d8-3f97-11ea-9568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что дорогое убранство храмов, золотые купола и богатое облачение архиереев составляют культурную ценность народа России.

Об этом он сказал в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». По его словам, храмы представляют собой культурное наследие россиян, людей восхищают архитектура и убранство этих зданий.

Церковь на протяжении веков трудилась и трудится над созданием того, что является культурной ценностью народа, — сказал митрополит, отвечая на вопрос о том, не лучше ли сэкономить на церковном убранстве, а деньги отдать бедным.

Представитель РПЦ отметил, что «никому же не приходит в голову» распродать другие культурные ценности России, например, Эрмитаж или Третьяковскую галерею.

Это все культурное наследие, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил гонения на христиан в XXI веке с холокостом.