В РПЦ объяснили хранение костюма Гитлера на территории главного храма ВС

Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Большинство россиян не готовы отдыхать на родине и готовы пропустить отпуск в этом году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала Туту.ру. Как выяснилось 46% опрошенных лучше подождут открытия границ и откажутся от отпуска в этом году. Ещё 23% туристов заявили,...