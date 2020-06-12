В РПЦ объяснили хранение костюма Гитлера на территории главного храма ВС

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов рассказал, что в мемориальном комплексе «Дорога памяти» на территории главного храма Вооружённых сил РФ в подмосковной Кубинке хранится костюм Адольфа Гитлера. На вопрос, как такое возможно, зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ответил, что к предметам, находящимся за пределами храмового пространства, строгих требований никогда не предъявлялось.
На прихрамовых территориях, в том числе в Москве, можно найти памятники, обелиски и другие объекты, которые напрямую к православной традиции не относятся, — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Кипшидзе.
Как писал NEWS.ru, иконы святых покровителей видов и родов Вооружённых сил РФ прибыли в главный храм ВС РФ. Так, в храм привезли иконы лика пророка Илии, покровительствующего ВКС и ВДВ, апостола Андрея Первозванного — покровителя флота, святого князя Александра Невского — покровителя сухопутных войск, святой Варвары Великомученицы — покровительницы РВСН и преподобного Иосифа Волоцкого — покровителя войск материально-технического обеспечения.
Главный храм Вооружённых сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» откроют в Подмосковье 22 июня. Освятит собор патриарх Кирилл 14 июня.