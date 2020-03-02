https://static.news.ru/photo/5e14c766-5c94-11ea-9abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время Русская православная церковь не планирует вносить изменения в молитвенную или же богослужебную практику из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 2 марта, в разговоре с журналистами сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, на данный момент особых рекомендаций, которые были бы связаны с постом или богослужением, нет.

Журналисты спросили у Легойды, не опасно ли на фоне угрозы распространения коронавируса посещать людные места, держать пост или целовать иконы. На это глава синодального Отдела отметил, что рекомендациям врачей по профилактике вирусных заболеваний нужно следовать в любом случае.

Всем нам важно следовать общим медицинским рекомендациям по профилактике вирусных инфекций в весеннее время — в плане соблюдения гигиены, контроля за симптомами ОРВИ, своевременного обращения к врачу. Никаких особых рекомендаций, связанных с богослужениями или постом, в данный момент нет, — цитирует Легойду «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, прихожане Русской православной церкви в Италии имеют право не подчиняться требованию местных властей, которые настаивают на закрытии храма из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.