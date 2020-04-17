В РПЦ не смогли сказать, является ли грехом посещение храмов в пандемию

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда не смог ответить на вопрос, является ли грехом посещение храмов и кладбищ во время пандемии коронавируса вопреки просьбе патриарха и священноначалия оставаться дома.
Он призвал относиться к таким верующим с пониманием, но подчеркнул, что не разделяет их позицию.
Что касается посещения храмов, я бы не ставил вопрос в такой плоскости: является ли это грехом, хотя, наверное, кто-то скажет, что, безусловно, грехом является нарушение благословения священноначалия. Но это сложная тема, — сказал Легойда.
Он отметил, что не стал бы прибегать к каким-либо категорическим суждениям по этому вопросу,
Один друг мне написал: я не понимаю, как можно встретить Пасху не в храме, и ничего мне не говори. Я ему ничего и не говорю, но я понимаю, — поделился Легойда.
Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда выступил с заявлением. Он порекомендовал всем желающим повенчаться подождать, когда храмы Русской православной церкви снова будут открыты.
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