В РПЦ не смогли сказать, является ли грехом посещение храмов в пандемию

https://static.news.ru/photo/2c2c0a2c-80be-11ea-b7bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда не смог ответить на вопрос, является ли грехом посещение храмов и кладбищ во время пандемии коронавируса вопреки просьбе патриарха и священноначалия оставаться дома.

Он призвал относиться к таким верующим с пониманием, но подчеркнул, что не разделяет их позицию.

Что касается посещения храмов, я бы не ставил вопрос в такой плоскости: является ли это грехом, хотя, наверное, кто-то скажет, что, безусловно, грехом является нарушение благословения священноначалия. Но это сложная тема, — сказал Легойда.

Он отметил, что не стал бы прибегать к каким-либо категорическим суждениям по этому вопросу, передаёт РИА Новости. По его словам, люди, посещающие храмы в условиях пандемии, есть и среди его знакомых.

Один друг мне написал: я не понимаю, как можно встретить Пасху не в храме, и ничего мне не говори. Я ему ничего и не говорю, но я понимаю, — поделился Легойда.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда выступил с заявлением. Он порекомендовал всем желающим повенчаться подождать, когда храмы Русской православной церкви снова будут открыты.