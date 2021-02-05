В РПЦ не планируют отказываться от ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/830181f4-6878-11eb-a636-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Русская православная церковь (РПЦ) не планирует отказываться от соблюдения противоэпидемиологических мер, утверждённых ранее патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом. Об этом рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые уже были приняты. Я думаю, что мы будем соблюдать те меры, которые с самого начала были предписаны нашим патриархом и Священным синодом, и будем ждать того момента, когда пандемия окончательно нас покинет, — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Ограничения в совершении богослужений во время пандемии были утверждены в марте 2020 года. В соответствии с ними, прихожанам запрещается целовать крест по окончании литургии, также были усилены санитарные нормы при совершении таинств крещения, причастия и соборования.

Как сообщал NEWS.ru, Русская православная церковь (РПЦ) выступила с предложением создать при ООН консультативный орган религий.